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У Німеччині перекинувся автобус зі школярами, постраждали майже 30 людей

Фото: в Німеччині перевернувся автобус з учнями (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Німеччині перевернувся двоповерховий автобус зі старшокласниками, які прямували на екскурсію в Британію. В результаті аварії постраждав водій автобуса та 27 школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За даними німецької поліції, три дівчини та хлопець отримали серйозні травми. Вони перебувають у лікарні, але загрози їхньому життю немає.

Водій автобуса також потрапив у лікарню з легкими травмами. Легко травмувалися ще 16 школярів, але їм допомогу надали на місці. 

Нагадаємо, днями у Запоріжжі сталася аварія, в результаті якої один з автомобілів загорівся. Жертвами зіткнення автомобілів Nissan X-Trail та Audi стали дві людини, ще одна - постраждала.

А в середині квітня на околицях Києва зіткнулися відразу шість автомобілів. В масштабній аварії на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе травмувались пʼятеро осіб.

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