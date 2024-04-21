У Німеччині перекинувся автобус зі школярами, постраждали майже 30 людей

За даними німецької поліції, три дівчини та хлопець отримали серйозні травми. Вони перебувають у лікарні, але загрози їхньому життю немає.

Водій автобуса також потрапив у лікарню з легкими травмами. Легко травмувалися ще 16 школярів, але їм допомогу надали на місці.