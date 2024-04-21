В Германии перевернулся автобус со школьниками, пострадали около 30 человек

По данным немецкой полиции, три девушки и парень получили серьезные травмы. Они находятся в больнице, но угрозы их жизни нет.

Водитель автобуса также попал в больницу с легкими травмами. Легко травмировались еще 16 школьников, но им помощь была оказана на месте.