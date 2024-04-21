В Германии перевернулся автобус со школьниками, пострадали около 30 человек

В Германии перевернулся двухэтажный автобус со старшеклассниками, направлявшимися на экскурсию в Британию. В результате аварии пострадал водитель автобуса и 27 школьников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
По данным немецкой полиции, три девушки и парень получили серьезные травмы. Они находятся в больнице, но угрозы их жизни нет.
Водитель автобуса также попал в больницу с легкими травмами. Легко травмировались еще 16 школьников, но им помощь была оказана на месте.
Напомним, на днях в Запорожье произошла авария, в результате которой один из автомобилей загорелся. Жертвами столкновения автомобилей Nissan X-Trail и Audi стали два человека, еще один пострадал.
А в середине апреля на окраинах Киева столкнулись сразу шесть автомобилей. В масштабной аварии на 17-м километре Брест-Литовского шоссе травмировались пять человек.
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