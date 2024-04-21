В Германии перевернулся автобус со школьниками, пострадали около 30 человек

В Германии перевернулся двухэтажный автобус со старшеклассниками, направлявшимися на экскурсию в Британию. В результате аварии пострадал водитель автобуса и 27 школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

По данным немецкой полиции, три девушки и парень получили серьезные травмы. Они находятся в больнице, но угрозы их жизни нет.

Водитель автобуса также попал в больницу с легкими травмами. Легко травмировались еще 16 школьников, но им помощь была оказана на месте. Учителя, сопровождавшие старшеклассников, остались невредимыми, но были в шоковом состоянии.