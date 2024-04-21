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В Германии перевернулся автобус со школьниками, пострадали около 30 человек

Германия, Воскресенье 21 апреля 2024 15:14
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В Германии перевернулся автобус со школьниками, пострадали около 30 человек Фото: в Германии перевернулся автобус с учениками (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Германии перевернулся двухэтажный автобус со старшеклассниками, направлявшимися на экскурсию в Британию. В результате аварии пострадал водитель автобуса и 27 школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным немецкой полиции, три девушки и парень получили серьезные травмы. Они находятся в больнице, но угрозы их жизни нет.

Водитель автобуса также попал в больницу с легкими травмами. Легко травмировались еще 16 школьников, но им помощь была оказана на месте. Учителя, сопровождавшие старшеклассников, остались невредимыми, но были в шоковом состоянии.

В автобусе находились 67 учеников в возрасте от 14 до 15 лет, а также пятеро учителей. Автобус направлялся из Марбурга на школьную экскурсию в Англию, но на автодороге А45 автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

Напомним, на днях в Запорожье произошла авария, в результате которой один из автомобилей загорелся. Жертвами столкновения автомобилей Nissan X-Trail и Audi стали два человека, еще один пострадал.

А в середине апреля на окраинах Киева столкнулись сразу шесть автомобилей. В масштабной аварии на 17-м километре Брест-Литовского шоссе травмировались пять человек.

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