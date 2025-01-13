У Німеччині перекинувся автобус Flixbus, загинула українка, - ЗМІ

Минулої суботи в Німеччині сталася аварія з пасажирським автобусом компанії Flixbus. Унаслідок інциденту загинула громадянка України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 і німецькі ЗМІ.
Повідомляється, що автобус Flixbus потрапив в аварію в суботу, 11 січня. Місцева поліція вважає, що причиною стали погані погодні умови.
"Через негоду автобус з'їхав з дороги біля автостоянки в напрямку Польщі і перекинувся", - повідомили в поліції.
Автобус із 13 пасажирами прямував із Берліна до польського Щецина. Унаслідок інциденту загинули 29-річна жінка і 48-річний чоловік.
Як повідомив сьогодні польський ресурс RMF24, загиблі - громадянка України та громадянин Німеччини. Серед постраждалих - чотири особи з польськими паспортами. Ще четверо дістали серйозні поранення.
За попередніми даними, водій з'їхав із магістралі А11, щоб перечекати снігову бурю, виїхав на узбіччя і врізався в огорожу парковки. Автобус підкинуло, після чого він перекинувся на правий бік.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року перекинувся автобус із туристами в Єгипті. Інцидент стався на сході країни в районі міста Рас-Сидр.
Пізніше стало відомо, що постраждали понад 40 осіб, зокрема громадянка України. Загиблих унаслідок аварії не було.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.