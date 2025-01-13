В Германии перевернулся автобус Flixbus, погибла украинка, - СМИ

В минувшую субботу в Германии произошла авария с пассажирским автобусом компании Flixbus. В результате инцидента погибла гражданка Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 и немецкие СМИ.
Сообщается, что автобус Flixbus попал в аварию в субботу, 11 января. Местная полиция полагает, что причиной стали плохие погодные условия.
"Из-за непогоды автобус съехал с дороги возле автостоянки в направлении Польши и перевернулся", - сообщили в полиции.
Автобус с 13 пассажирами следовал из Берлина в польский Щецин. В результате инцидента погибли 29-летняя женщина и 48-летний мужчина.
Как сообщил сегодня польский ресурс RMF24, погибшие - гражданка Украины и гражданин Германии. Среди пострадавших - четыре человека с польскими паспортами. Еще четверо получили серьезные ранения.
По предварительным данным, водитель съехал с магистрали А11, чтобы переждать снежную бурю, выехал на обочину и врезался в ограждении парковки. Автобус подбросило, после чего он перевернулся на правый бок.
Напомним, в ноябре 2024 года перевернулся автобус с туристами в Египте. Инцидент произошел на востоке страны в районе города Рас-Сидр.
Позже стало известно, что пострадали более 40 человек, в том числе гражданка Украины. Погибших в результате аварии не было.
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