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В Германии оштрафовали компанию, помогавшую РФ строить Крымский мост

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Германия, Среда 15 марта 2023 19:24
В Германии оштрафовали компанию, помогавшую РФ строить Крымский мост Фото: Крымский мост (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкая компания должна уплатить штраф в размере 1,3 миллиона евро за нарушение санкций ЕС. Она доставила в Россию машину, которая использовалась для строительства Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение окружного суда города Киль, которое приводит Tagesschau.

"Суд наложил штраф на человека, ответственного за компанию в земле Шлезвиг-Гольштейн за нарушение санкций ЕС против России. Прокуратура Киля, подавшая заявление о наложении штрафа, сообщила о достаточных подозрениях относительно нарушения Закона о внешней торговле и платежах", - говорится в материале .

В прокуратуре ранее уже подтвердили, что расследуют дело о доставке тарана - так называемого гидромолота - для строительства Крымского моста. Его можно использовать для забивания свай в землю.

Сообщается, что сотрудники компании профессионально сопровождали использование строительного инструмента.

Недавно министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что Евросоюз планирует ввести более жесткие меры по борьбе с компаниями, уклоняющимися от западных санкций против России.

Председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал "соглашение" с оккупационными властями Крыма о сотрудничестве. Министерство иностранных дел Украины инициирует против него санкции.

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