У Німеччині оприлюднили суму допомоги Україні в 2022 році

Уряд Німеччини підрахував, що з 24 лютого 2022 року надав для України допомогу на суму понад 12 мільярдів євро. При цьому Німеччина непохитно виступає за Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду.
За словами представника прес-служби німецького уряду Вольфганга Бюхнера, ФНР надає для України все необхідне озброєння. однак робить це так, щоб ні Німеччина ні НАТО не стали однією з сторін війни.
"Навіть сума підтримки, наданої з 24 лютого 2022 року, - понад 12 млрд євро - говорить сама за себе", - підкреслив Бюхнер.
Відзначимо, що в останнє німецький уряд оновлював перелік наданого озброєння Україні 20 грудня 2020 року.
Раніше РБК-Україна писало, що німецька компанія розпочала виробництво самохідних артилерійських установок для української армії.
Також в результаті повномаштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році Україна стала найбільшим імпортером зброї з Німеччини.