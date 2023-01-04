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У Німеччині оприлюднили суму допомоги Україні в 2022 році

Фото: у Німеччині оприлюднили суму допомоги Україні в 2022 році (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Уряд Німеччини підрахував, що з 24 лютого 2022 року надав для України допомогу на суму понад 12 мільярдів євро. При цьому Німеччина непохитно виступає за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду.

За словами представника прес-служби німецького уряду Вольфганга Бюхнера, ФНР надає для України все необхідне озброєння. однак робить це так, щоб ні Німеччина ні НАТО не стали однією з сторін війни.

"Навіть сума підтримки, наданої з 24 лютого 2022 року, - понад 12 млрд євро - говорить сама за себе", - підкреслив Бюхнер.

Відзначимо, що в останнє німецький уряд оновлював перелік наданого озброєння Україні 20 грудня 2020 року.

Раніше РБК-Україна писало, що німецька компанія розпочала виробництво самохідних артилерійських установок для української армії.

Також в результаті повномаштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році Україна стала найбільшим імпортером зброї з Німеччини.

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допомога армії