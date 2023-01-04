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В Германии обнародовали сумму помощи Украине в 2022 году

Фото: в Германии обнародовали сумму помощи Украине в 2022 году (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Правительство Германии подсчитало, что с 24 февраля 2022 года предоставило для Украины помощь на сумму более 12 миллиардов евро. При этом Германия твердо выступает за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального правительства.

По словам представителя пресс-службы немецкого правительства Вольфганга Бюхнера, ФНС предоставляет Украине все необходимое вооружение. однако делает это так, чтобы ни Германия, ни НАТО не стали одной из сторон войны.

"Даже сумма поддержки, предоставленной с 24 февраля 2022 года, – более 12 млрд евро – говорит сама за себя", - подчеркнул Бюхнер.

Отметим, что в последнее время немецкое правительство обновляло перечень предоставленного вооружения Украине 20 декабря 2020 года.

Ранее РБК-Украина писала, что немецкая компания приступила к производству самоходных артиллерийских установок для украинской армии.

Также в результате полномасштабного вторжения России на территорию Украины в 2022 году Украина стала крупнейшим импортером оружия из Германии .

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