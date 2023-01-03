Україна стала головним імпортером зброї з Німеччини у 2022 році

В результаті повномаштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році Україна стала найбільшим імпортером зброї з Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міністерства економіки Німеччини.

Минулого року уряд Німеччини видав індивідуальних ліцензій на експорт озброєнь на суму 8,36 млрд євро. На Україну припала чверть всього експорту, а саме - майже 2,25 млрд євро.

Друге місце у списку країн, куди було відправлено найбільше німецької зброї, посіли Нідерланди, на третьому та четвертому рядках - США та Великобританія.