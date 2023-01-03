Україна стала головним імпортером зброї з Німеччини у 2022 році
В результаті повномаштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році Україна стала найбільшим імпортером зброї з Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міністерства економіки Німеччини.
Минулого року уряд Німеччини видав індивідуальних ліцензій на експорт озброєнь на суму 8,36 млрд євро. На Україну припала чверть всього експорту, а саме - майже 2,25 млрд євро.
Друге місце у списку країн, куди було відправлено найбільше німецької зброї, посіли Нідерланди, на третьому та четвертому рядках - США та Великобританія.
"Понад 90% експорту зброї йде до близьких країн-партнерів і в Україну для самооборони. До решти третіх країн ставляться обмежувально, відповідно до політичних принципів. Також в інтересах нашої безпеки, щоб зброя не потрапила в руки країн, які систематично порушують права людини", - сказав державний секретар міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.
Нагадаємо, німецька компанія розпочала виробництво самохідних артилерійських установок для української армії.
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