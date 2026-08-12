У Німеччині обміління Рейну оголило гранату, яка раптом почала диміти

За даними поліції, старий боєприпас опинився на поверхні через низький рівень води в Рейні. Після того як граната знову контактувала з повітрям, фосфор вступив у реакцію з киснем. Через це від боєприпасу почав підніматися дим.

Чоловік під час прогулянки помітив знахідку та повідомив про неї правоохоронців. На місце прибули фахівці зі служби розмінування. Вони знешкодили гранату та вивезли її.

У поліції наголосили, що через нинішній низький рівень води у водоймах можуть частіше з'являтися залишки боєприпасів часів Другої світової війни.

Тому правоохоронці закликали у разі виявлення підозрілого предмета не торкатися його та не наближатися, а одразу повідомляти поліцію.