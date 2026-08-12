В Германии обмеление Рейна обнажило гранату, которая вдруг начала дымить

На берегу Рейна в городе Требур на юге Гессена была обнаружена дымящаяся фосфорная граната времен Второй мировой войны. Ее обнажил низкий уровень воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По данным полиции, старый боеприпас оказался на поверхности из-за низкого уровня воды в Рейне. После того как граната снова контактировала с воздухом, фосфор вступил в реакцию с кислородом. Поэтому от боеприпаса начал подниматься дым.
Мужчина во время прогулки заметил находку и сообщил о ней правоохранителям. На место прибыли специалисты службы разминирования. Они обезвредили гранату и увезли ее.
В полиции подчеркнули, что из-за нынешнего низкого уровня воды в водоемах могут чаще появляться остатки боеприпасов времен Второй мировой войны.
Поэтому правоохранители призвали в случае обнаружения подозрительного предмета не прикасаться к нему и не приближаться, а сразу сообщать полицию.
Напомним, в мае в берлинском районе Панков во время обычной прогулки по лесу обнаружили масштабный тайник боеприпасов времен Второй мировой войны.
Во время обследования территории правоохранители обнаружили 59 неразорванных советских снарядов калибра 122 мм общим весом около 1,5 тонны.