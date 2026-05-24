У Берліні в лісі знайшли 59 нерозірваних радянських снарядів часів Другої світової

У берлінському районі Панков виявили 59 нерозірваних снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку помітили під час звичайної прогулянки лісом.

За даними видання, людина натрапила на підозрілий предмет у лісовій зоні на півночі німецької столиці та викликала поліцію. На місце оперативно прибули спеціалізовані підрозділи Державного управління кримінального розшуку Німеччини (LKA).

Під час обстеження території фахівці виявили закопані у землі 59 нерозірваних радянських снарядів калібру 122 міліметри. Загальна вага боєприпасів становила близько 1,5 тонни.

У поліції зазначили, що загрози для мешканців району не було. Водночас вилучення боєприпасів вимагало проведення спеціальної операції.

Кожен снаряд окремо зафіксували та підготували до транспортування для подальшої безпечної утилізації.

Правоохоронці також із гумором прокоментували інцидент у соцмережах.

"Виявилося, що в лісах Панкова лежало дещо більше, ніж просто деревина", - написала поліції Берліна у Facebook.

У Німеччині подібні знахідки часів Другої світової війни трапляються регулярно. Попри десятиліття після завершення війни, у землі досі залишаються тисячі нерозірваних боєприпасів.