У Берліні в лісі знайшли 59 нерозірваних радянських снарядів часів Другої світової

10:08 24.05.2026 Нд
У землі роками лежала величезна купа вибухівки вагою близько 1,5 тонни
У Берліні в лісі знайшли 59 нерозірваних радянських снарядів часів Другої світової Фото: у берлінському районі Панков виявили 59 снарядів часів Другої світової війни (facebook.com/PolizeiBerlin)
У берлінському районі Панков виявили 59 нерозірваних снарядів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку помітили під час звичайної прогулянки лісом.

За даними видання, людина натрапила на підозрілий предмет у лісовій зоні на півночі німецької столиці та викликала поліцію. На місце оперативно прибули спеціалізовані підрозділи Державного управління кримінального розшуку Німеччини (LKA).

Під час обстеження території фахівці виявили закопані у землі 59 нерозірваних радянських снарядів калібру 122 міліметри. Загальна вага боєприпасів становила близько 1,5 тонни.

У поліції зазначили, що загрози для мешканців району не було. Водночас вилучення боєприпасів вимагало проведення спеціальної операції.

Кожен снаряд окремо зафіксували та підготували до транспортування для подальшої безпечної утилізації.

Правоохоронці також із гумором прокоментували інцидент у соцмережах.

"Виявилося, що в лісах Панкова лежало дещо більше, ніж просто деревина", - написала поліції Берліна у Facebook.

У Німеччині подібні знахідки часів Другої світової війни трапляються регулярно. Попри десятиліття після завершення війни, у землі досі залишаються тисячі нерозірваних боєприпасів.

Раніше цього місяця у німецькому Пфорцхаймі евакуювали близько 30 тисяч людей через виявлення великої авіабомби часів Другої світової війни. Боєприпас знайшли під час будівельних робіт у східній частині міста.

За даними поліції, йшлося про бомбу вагою 1,8 тонни, яка містила понад тонну вибухових речовин. Через операцію влада перекривала частину міста, обмежувала рух транспорту та проводила масштабну евакуацію мешканців із небезпечної зони.

