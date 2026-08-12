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У Німеччині обміління Рейну оголило гранату, яка раптом почала диміти

22:18 12.08.2026 Ср
1 хв
Боєприпас пролежав у річці ще з часів Другої світової війни
aimg Марія Науменко
У Німеччині обміління Рейну оголило гранату, яка раптом почала диміти Фото: поліція Німеччини (Getty Images)
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На березі Рейну в місті Требур на півдні Гессена знайшли димлячу фосфорну гранату часів Другої світової війни. Її оголив низький рівень води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними поліції, старий боєприпас опинився на поверхні через низький рівень води в Рейні. Після того як граната знову контактувала з повітрям, фосфор вступив у реакцію з киснем. Через це від боєприпасу почав підніматися дим.

Чоловік під час прогулянки помітив знахідку та повідомив про неї правоохоронців. На місце прибули фахівці зі служби розмінування. Вони знешкодили гранату та вивезли її.

У поліції наголосили, що через нинішній низький рівень води у водоймах можуть частіше з'являтися залишки боєприпасів часів Другої світової війни.

Тому правоохоронці закликали у разі виявлення підозрілого предмета не торкатися його та не наближатися, а одразу повідомляти поліцію.

Нагадаємо, у травні в берлінському районі Панков під час звичайної прогулянки лісом виявили масштабний сховок боєприпасів часів Другої світової війни.

Під час обстеження території правоохоронці знайшли 59 нерозірваних радянських снарядів калібру 122 мм загальною вагою близько 1,5 тонни.

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