В Германии обмеление Рейна обнажило гранату, которая вдруг начала дымить

На берегу Рейна в городе Требур на юге Гессена была обнаружена дымящаяся фосфорная граната времен Второй мировой войны. Ее обнажил низкий уровень воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По данным полиции, старый боеприпас оказался на поверхности из-за низкого уровня воды в Рейне. После того как граната снова контактировала с воздухом, фосфор вступил в реакцию с кислородом. Поэтому от боеприпаса начал подниматься дым.

Мужчина во время прогулки заметил находку и сообщил о ней правоохранителям. На место прибыли специалисты службы разминирования. Они обезвредили гранату и увезли ее.

В полиции подчеркнули, что из-за нынешнего низкого уровня воды в водоемах могут чаще появляться остатки боеприпасов времен Второй мировой войны.

Поэтому правоохранители призвали в случае обнаружения подозрительного предмета не прикасаться к нему и не приближаться, а сразу сообщать полицию.