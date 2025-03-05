У Німеччині обдумують, як можуть зірвати відновлення "Північного потоку-2", - Bild

У Німеччині вивчають важелі, щоб запобігти відновленню "Північного потоку-2". Трубопровід нібито можуть перезапустити за угодою США та Росії в рамках врегулювання війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За інформацією Bild та Financial Times, між представниками Росії та США вже кілька тижнів тривають таємні перемовини про купівлю американськими інвесторами пошкодженого трубопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі.
Джерела Bild в німецькому уряду зазначають, що чутки про угоду між США та Росією щодо постачання газу до Європи ходять уже давно. Урядові кола Німеччини кажуть, що це "реалістичний сценарій".
Як пише видання, в уряді Німеччини вивчаються важелі, які можуть застосувати, щоб запобігти поверненню "Північного потоку-2".
Кілька незалежних джерел підтвердили Bild, що колишній посол США в Берліні Річард Гренелл брав участь у таких таємних переговорах. Видання звернулося з цього приводу до Гренелла в лютому, на що він відповів: "Давайте, публікуйте, що я причетний до цієї дикої історії".
Тепер дипломат стверджує, що Bild ніколи не зверталося до нього і називає публікацію "фейковою новиною".
Експерт із закордонних справ партії ХДС Родеріх Кізеветтер відзначив, що продаж російського газу під маркою США зміцнив би зв'язок мід Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Але він наголошує, що "Північний потік" ніколи не може бути частиною миру і не сприятиме мирним переговорам.
Нагадаємо, минулого тижня видання Financial Times повідомило, що колишній агент та близький соратник російського диктатора Володимира Путіна Маттіас Варніг за підтримки американських інвесторів працює над проектом перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи.
За даними джерел видання, саме Варніг виступив ініціатором, встановлюючи контакти з командою Трампа через американських бізнесменів.
Його план передбачає не тільки перезапуск газопроводу, а й глибше економічне співробітництво між Вашингтоном і Москвою, включно з можливим посередництвом у завершенні війни в Україні.
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