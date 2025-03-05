У Німеччині обдумують, як можуть зірвати відновлення "Північного потоку-2", - Bild

За інформацією Bild та Financial Times, між представниками Росії та США вже кілька тижнів тривають таємні перемовини про купівлю американськими інвесторами пошкодженого трубопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі.

Джерела Bild в німецькому уряду зазначають, що чутки про угоду між США та Росією щодо постачання газу до Європи ходять уже давно. Урядові кола Німеччини кажуть, що це "реалістичний сценарій".

Як пише видання, в уряді Німеччини вивчаються важелі, які можуть застосувати, щоб запобігти поверненню "Північного потоку-2".

Кілька незалежних джерел підтвердили Bild, що колишній посол США в Берліні Річард Гренелл брав участь у таких таємних переговорах. Видання звернулося з цього приводу до Гренелла в лютому, на що він відповів: "Давайте, публікуйте, що я причетний до цієї дикої історії".

Тепер дипломат стверджує, що Bild ніколи не зверталося до нього і називає публікацію "фейковою новиною".

Експерт із закордонних справ партії ХДС Родеріх Кізеветтер відзначив, що продаж російського газу під маркою США зміцнив би зв'язок мід Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Але він наголошує, що "Північний потік" ніколи не може бути частиною миру і не сприятиме мирним переговорам.