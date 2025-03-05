В Германии обдумывают, как могут сорвать восстановление "Северного потока-2", - Bild

По информации Bild и Financial Times, между представителями России и США уже несколько недель продолжаются тайные переговоры о покупке американскими инвесторами поврежденного трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Источники Bild в немецком правительстве отмечают, что слухи о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу ходят уже давно. Правительственные круги Германии говорят, что это "реалистичный сценарий".

Как пишет издание, в правительстве Германии изучаются рычаги, которые могут применить, чтобы предотвратить возвращение "Северного потока-2".

Несколько независимых источников подтвердили Bild, что бывший посол США в Берлине Ричард Гренелл участвовал в таких тайных переговорах. Издание обратилось по этому поводу к Гренеллу в феврале, на что он ответил: "Давайте, публикуйте, что я причастен к этой дикой истории".

Теперь дипломат утверждает, что Bild никогда не обращалось к нему и называет публикацию "фейковой новостью".

Эксперт по иностранным делам партии ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что продажа российского газа под маркой США укрепила бы связь между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Но он отмечает, что "Северный поток" никогда не может быть частью мира и не будет способствовать мирным переговорам.