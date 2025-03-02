"Північний потік-2" може відновити відносини між США і Росією, - FT

За підтримки американських інвесторів розробляється проект перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи. Це ініціатива, що може вплинути на відносини між США та Росією на тлі геополітичних змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Колишній агент та близький соратник російського диктатора Володимира Путіна, керуючий директор компанії Маттіас Варніг, за підтримки американських інвесторів, працює над проектом перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи.

Це потенційний прорив у відносинах між США і Росією, який набув особливої актуальності на тлі президентської кампанії Дональда Трампа.

За даними джерел Financial Times, знайомих із ходом переговорів, саме Варніг виступив ініціатором угоди, встановлюючи контакти з командою Трампа через американських бізнесменів.

Його план передбачає не тільки перезапуск газопроводу, а й глибше економічне співробітництво між Вашингтоном і Москвою, включно з можливим посередництвом у завершенні війни в Україні.

Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа знайомі з ініціативою залучення американських інвесторів і розглядають її як частину ширших зусиль із нормалізації відносин між США і РФ. Один із потенційних консорціумів, що працює над схемою обходу санкцій щодо "Газпрому", очолюють саме американські інвестори.

Європейські країни виступають проти

У Європі ця ситуація викликала занепокоєння. Лідери кількох європейських країн уже обговорювали можливі наслідки відновлення "Північного потоку-2". Один із двох трубопроводів було зруйновано у вересні 2022 року внаслідок диверсії, тоді як другий, потужністю 27,5 млрд кубометрів газу на рік, залишився неушкодженим, але так і не був введений в експлуатацію.

"Ну, тепер Росія буде надійною, тому що в центрі подій перебувають американці, які заслуговують на довіру", - сказав колишній високопоставлений американський чиновник, який був у курсі деяких спроб укладення угод.

Реалізація цього плану потребуватиме зняття санкцій США з Росії, згоди Кремля на відновлення поставок і дозволу Німеччини на прийом газу в Європі. Деякі американські політики вважають, що присутність американських інвесторів у цій угоді може змінити баланс впливу на енергоринок ЄС.

Однак залишається безліч перепон, включно з політичними ризиками та ймовірним опором європейських країн, які після початку війни намагаються зменшити залежність від російських енергоносіїв.