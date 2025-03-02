"Північний потік-2" може відновити відносини між США і Росією, - FT
За підтримки американських інвесторів розробляється проект перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи. Це ініціатива, що може вплинути на відносини між США та Росією на тлі геополітичних змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Колишній агент та близький соратник російського диктатора Володимира Путіна, керуючий директор компанії Маттіас Варніг, за підтримки американських інвесторів, працює над проектом перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи.
Це потенційний прорив у відносинах між США і Росією, який набув особливої актуальності на тлі президентської кампанії Дональда Трампа.
За даними джерел Financial Times, знайомих із ходом переговорів, саме Варніг виступив ініціатором угоди, встановлюючи контакти з командою Трампа через американських бізнесменів.
Його план передбачає не тільки перезапуск газопроводу, а й глибше економічне співробітництво між Вашингтоном і Москвою, включно з можливим посередництвом у завершенні війни в Україні.
Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа знайомі з ініціативою залучення американських інвесторів і розглядають її як частину ширших зусиль із нормалізації відносин між США і РФ. Один із потенційних консорціумів, що працює над схемою обходу санкцій щодо "Газпрому", очолюють саме американські інвестори.
Європейські країни виступають проти
У Європі ця ситуація викликала занепокоєння. Лідери кількох європейських країн уже обговорювали можливі наслідки відновлення "Північного потоку-2". Один із двох трубопроводів було зруйновано у вересні 2022 року внаслідок диверсії, тоді як другий, потужністю 27,5 млрд кубометрів газу на рік, залишився неушкодженим, але так і не був введений в експлуатацію.
"Ну, тепер Росія буде надійною, тому що в центрі подій перебувають американці, які заслуговують на довіру", - сказав колишній високопоставлений американський чиновник, який був у курсі деяких спроб укладення угод.
Реалізація цього плану потребуватиме зняття санкцій США з Росії, згоди Кремля на відновлення поставок і дозволу Німеччини на прийом газу в Європі. Деякі американські політики вважають, що присутність американських інвесторів у цій угоді може змінити баланс впливу на енергоринок ЄС.
Однак залишається безліч перепон, включно з політичними ризиками та ймовірним опором європейських країн, які після початку війни намагаються зменшити залежність від російських енергоносіїв.
"Північний потік-2"
Це проект газопроводу, який має з'єднати Росію з Німеччиною через Балтійське море, обминаючи транзитні країни, такі як Україна. Газопровід складається з двох ліній, загальна потужність яких складає 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
Про плани Росії щодо нового газопроводу Зігмар Габріель, тодішній віце-канцлер та міністр економіки Німеччини, дізнався ще в червні 2015 року. Проти реалізації проекту виступив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Через рік німецьким чиновникам порадили звернутися до Польщі та Словаччини, оскільки, як вважалося, якщо буде враховано інтереси цих країн, спротив з їхнього боку зникне. Варшава і Братислава були проти через загрозу припинення транзиту газу через їхні території.