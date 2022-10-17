У Німеччині незабаром завершиться програма обміну гривень на євро у банках: названо дату

Німеччина запланувала завершення програми, спрямованої на допомогу українським біженцям в обміні гривні на євро на 30 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів Німеччини.

У заяві йдеться, що цей крок було погоджено із центральним банком України. Зазначається, що спочатку пожвавлений попит значно знизився, і останнім часом було проведено дуже мало угод.

Наприкінці травня Міністерство фінансів ФРН, Бундесбанк та Нацбанк України підписали домовленість про обмін 1,5 млрд гривень на євро. Домовленість була укладена на три місяці і продовжувалась. Комісія за обмін у євро не стягувалася.