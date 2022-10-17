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У Німеччині незабаром завершиться програма обміну гривень на євро у банках: названо дату

Фото: Німеччина незабаром завершить програму обміну гривень на євро у банках (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина запланувала завершення програми, спрямованої на допомогу українським біженцям в обміні гривні на євро на 30 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів Німеччини.

У заяві йдеться, що цей крок було погоджено із центральним банком України. Зазначається, що спочатку пожвавлений попит значно знизився, і останнім часом було проведено дуже мало угод.

Наприкінці травня Міністерство фінансів ФРН, Бундесбанк та Нацбанк України підписали домовленість про обмін 1,5 млрд гривень на євро. Домовленість була укладена на три місяці і продовжувалась. Комісія за обмін у євро не стягувалася.

Раніше ми писали, що Єврокомісія представила новий онлайн інструмент, який допоможе українцям знайти роботу в країнах Євросоюзу.

Також повідомлялося, що Німеччина виділила 199 млн євро на фінансування програм допомоги переселенцям в результаті вторгнення Росії.

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