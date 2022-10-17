В Германии вскоре завершится программа обмена гривен на евро в банках: названа дата

Германия запланировала завершение программы, направленной на помощь украинским беженцам в обмене гривны на евро, на 30 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Германии.

В заявлении говорится, что этот шаг был согласован с центральным банком Украины. Отмечается, что первоначально оживленный спрос значительно снизился, и в последнее время было проведено очень мало сделок.

В конце мая Министерство финансов ФРГ, Бундесбанк и Нацбанк Украины подписали договоренность об обмене 1,5 млрд гривен на евро. Договоренность была заключена на три месяца и затем продлевалась. Комиссия за обмен в евро не взималась.