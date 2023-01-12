В Германии скоро начнутся учения украинцев на БМП Bradley, - Пентагон

На следующей неделе в Германии начнутся учения украинских военных управлять БМП Bradley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UrduPoint News.

Как сообщает Пентагон, обучение украинских военнослужащих, как управлять боевыми машинами пехоты Bradley, начнется на следующей неделе в Германии. Это будет подготовка по общему маневру и общевойсковая подготовка. "Мы ожидаем, что это обучение займет недели, а не месяцы", - заявил сегодня, 12 января, представитель Министерства обороны США Пэт Райдер.