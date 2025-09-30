У Німеччині невідомі обстріляли піротехнікою літак Бундесверу, - Spiegel

За інформацією видання, літак унаслідок інциденту пошкоджено не було. Пілоти негайно повідомили про подію в диспетчерську вежу.

І Бундесвер, і поліція вже почали розслідувати обставини. Джерела видання в Бундесвері розповіли, що обстріл військових літаків трапляється вкрай рідко, проте час від часу пілотів засліплюють лазерними указками.

Spiegel уточнює, що найімовірніше порушники використовували "новорічну ракету" - повідомлялося про спалах світла і подальший хлопок. Оскільки інцидент стався вдень, не можна виключати, що це було навмисне.

Одразу після події військовослужбовці поліцейської служби та поліція обшукали територію навколо авіабази Целле, але поки нічого не виявили.

Поліція Целле повідомила журналістам, що порушено справу за статтею про "небезпечне втручання в повітряний рух". Територію навколо бази обстежили за участю кінологів із собаками, проте поки що не знайдено нічого, що могло б допомогти розкрити злочин.

У поліції додали, що наразі немає доказів реальної загрози для літака ВПС, оскільки ракета злетіла приблизно за 500 метрів від повітряного судна.