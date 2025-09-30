ua en ru
У Німеччині невідомі обстріляли піротехнікою літак Бундесверу, - Spiegel

Целле, Вівторок 30 вересня 2025 20:19
У Німеччині невідомі обстріляли піротехнікою літак Бундесверу, - Spiegel Ілюстративне фото: у Німеччині транспортний літак атакували піротехнікою (flickr by Björn Lammers)
Автор: Іван Носальський

На німецькій авіабазі Целле в п'ятницю, 26 вересня, невідомі почали стріляти по транспортному літаку C-130 піротехнікою. Інцидент стався після того, як судно злетіло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За інформацією видання, літак унаслідок інциденту пошкоджено не було. Пілоти негайно повідомили про подію в диспетчерську вежу.

І Бундесвер, і поліція вже почали розслідувати обставини. Джерела видання в Бундесвері розповіли, що обстріл військових літаків трапляється вкрай рідко, проте час від часу пілотів засліплюють лазерними указками.

Spiegel уточнює, що найімовірніше порушники використовували "новорічну ракету" - повідомлялося про спалах світла і подальший хлопок. Оскільки інцидент стався вдень, не можна виключати, що це було навмисне.

Одразу після події військовослужбовці поліцейської служби та поліція обшукали територію навколо авіабази Целле, але поки нічого не виявили.

Поліція Целле повідомила журналістам, що порушено справу за статтею про "небезпечне втручання в повітряний рух". Територію навколо бази обстежили за участю кінологів із собаками, проте поки що не знайдено нічого, що могло б допомогти розкрити злочин.

У поліції додали, що наразі немає доказів реальної загрози для літака ВПС, оскільки ракета злетіла приблизно за 500 метрів від повітряного судна.

Інцидент із вертольотом Трампа

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що у Вашингтоні затримали чоловіка, який націлив лазерну указку на вертоліт, на якому летів президент Дональд Трамп.

Це могло спричинити у пілота сліпоту і тимчасову дезорієнтацію, а також призвести до катастрофи.

