В Германии неизвестные обстреляли пиротехникой самолет Бундесвера, - Spiegel

Целле, Вторник 30 сентября 2025 20:19
В Германии неизвестные обстреляли пиротехникой самолет Бундесвера, - Spiegel Иллюстративное фото: в Германии транспортный самолет атаковали пиротехникой (flickr by Björn Lammers)
Автор: Иван Носальский

На немецкой авиабазе Целле в пятницу, 26 сентября, неизвестные начали стрелять по транспортному самолету C-130 пиротехникой. Инцидент произошел после того, как судно взлетело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, самолет в результате инцидент поврежден не был. Пилоты немедленно сообщили о происшествии в диспетчерскую башню.

И Бундесвер, и полиция уже начали расследовать обстоятельства. Источники издания в Бундесвере рассказали, что обстрел военных самолетов случается крайне редко, однако время от времени пилотов ослепляют лазерными указками.

Spiegel уточняет, что вероятнее всего нарушители использовали "новогоднюю ракету" - сообщалось о вспышке света и последующем хлопке. Поскольку инцидент произошел днем, нельзя исключать, что это было умышленно.

Сразу после происшествия военнослужащие полицейской службы и полиция обыскали территорию вокруг авиабазы Целле, но пока ничего не обнаружили.

Полиция Целле сообщила журналистам, что возбуждено дело по статье об "опасном вмешательстве в воздушное движение". Территория вокруг базы была обследована с участием кинологов с собаками, однако пока не найдено ничего, что могло бы помочь раскрыть преступление.

В полиции добавили, что на данный момент нет доказательств реальной угрозы для самолета ВВС, так как ракета взлетела примерно в 500 метрах от воздушного судна.

Инцидент с вертолетом Трампа

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что в Вашингтоне задержали мужчину, который нацелил лазерную указку на вертолет, на котором летел президент Дональд Трамп.

Это могло вызвать у пилота слепоту и временную дезориентацию, а также привести к катастрофе.

