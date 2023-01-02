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В Німеччині назвали умову передачі ЗСУ танків Leopard

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Понеділок 02 січня 2023 17:28
В Німеччині назвали умову передачі ЗСУ танків Leopard Фото: в Німеччині назвали умову передачі ЗСУ танків Leopard (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина не планує самостійно діяти щодо надсилання танків Leopard Україні, оскільки це робиться в координації з іншими партнерами по НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як пояснив член соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Мюллер, передача танків "залишатиметься в зовнішньополітичній лінії, щоб не було непродуманих сольних зусиль".

"Таке озброєння можемо поставлятися лише в координації з нашими партнерами по НАТО", - заявив політик.

Мюллер додав, що США й Франція також мають подібні системи, подібні до Leopard. Однак, вони не пропонують ці системи для наших воїнів.

"Німеччина хоче безумовно й надалі уникати того, щоб альянс став стороною війни", - відзначив Мюллер.

Водночас його країна й надалі підтримуватиме Україні найсучаснішою зброєю і робитиме це до тих пір, поки це буде необхідно.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в парламенті Фінляндії закликали уряд затвердити передачу Україні танків Leopard 2.

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