В Німеччині назвали умову передачі ЗСУ танків Leopard

Німеччина не планує самостійно діяти щодо надсилання танків Leopard Україні, оскільки це робиться в координації з іншими партнерами по НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як пояснив член соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Мюллер, передача танків "залишатиметься в зовнішньополітичній лінії, щоб не було непродуманих сольних зусиль".

"Таке озброєння можемо поставлятися лише в координації з нашими партнерами по НАТО", - заявив політик.

Мюллер додав, що США й Франція також мають подібні системи, подібні до Leopard. Однак, вони не пропонують ці системи для наших воїнів.

"Німеччина хоче безумовно й надалі уникати того, щоб альянс став стороною війни", - відзначив Мюллер.

Водночас його країна й надалі підтримуватиме Україні найсучаснішою зброєю і робитиме це до тих пір, поки це буде необхідно.