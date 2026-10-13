У Німеччині назвали причину "дизельної угоди" Трампа і Путіна

У Німеччині вважають, що останній поворот президента США Дональда Трампа до Росії є результатом сильного внутрішньополітичного тиску. Незабаром у США пройдуть проміжні вибори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на конференції роботодавців у Берліні, передає DPA.
Трамп "притиснутий спиною до стіни", оскільки до проміжних виборів залишилося лише кілька тижнів, каже німецький міністр.
Пісторіус впевнений, що щоразу, коли лідери відчувають тиск у себе вдома, вони шукають вихід у зовнішній політиці. На його думку, такі факти в історії вже бували.
Однак він зазначив, що крок Трампа матиме зворотний ефект.
3 листопада виборці США оберуть усю Палату представників і третину Сенату.
Опитування стверджують, що демократи, ймовірно, отримають перемогу в Палаті представників. Проте контроль над Сенатом наразі є невизначеним.
Нагадаємо, що Республіканська партія, до якої належить Трамп, зараз має більшість в обох палатах Конгресу.
Якщо демократи отримають контроль над цими гілками влади, то президентські повноваження Трампа, ймовірно, будуть суттєво обмежені.
Раніше РБК-Україна писало, що 9 жовтня Трамп оголосив про угоду на постачання сотень тисяч тонн дизельного палива з Росії. Він зробив цю заяву після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
Крім того, спецпредставники Трампа Стів Уіткофф і Джаред Кушнер заявили українським чиновникам, що дизельна угода США та РФ є спробою повернути країну-агресорку до мирних переговорів.