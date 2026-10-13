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В Германии назвали причину "дизельного соглашения" Трампа и Путина

16:05 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)

В Германии считают, что последний поворот президента США Дональда Трампа к России является результатом сильного внутриполитического давления. Скоро в США пройдут промежуточные выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса на конференции работодателей в Берлине, передает DPA.

Писториус о "дизельном соглашении"

Трамп "прижат спиной к стене", поскольку до промежуточных выборов осталось всего несколько недель, говорит немецкий министр.

Писториус уверен, что каждый раз, когда лидеры испытывают давление у себя дома, они ищут выход во внешней политике. По его мнению, подобные факты в истории уже бывали.

Однако он отметил, что шаг Трампа будет иметь обратный эффект.

Промежуточные выборы в США

3 ноября избиратели США изберут всю Палату представителей и треть Сената.

Опросы утверждают, что демократы, вероятно, одержат победу в Палате представителей. Однако контроль над Сенатом пока не определен.

Напомним, что Республиканская партия, в которую входит Трамп, сейчас имеет большинство в обеих палатах Конгресса.

Если демократы получат контроль над этими ветвями власти, то президентские полномочия Трампа, вероятно, будут существенно ограничены.

Ранее РБК-Украина писало, что 9 октября Трамп объявил о соглашении на поставку сотен тысяч тонн дизельного топлива из России. Он сделал это заявление после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили украинским чиновникам, что дизельное соглашение США и РФ - попытка вернуть страну-агрессора к мирным переговорам.

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