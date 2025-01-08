У Німеччині наліт невідомих дронів вважають частиною гібридної війни РФ, - BILD

Як пише BILD, у грудні минулого року було зафіксовано масовий наліт дронів над територією землі Рейнланд-Пфальц. Дрони було помічено поруч з військовими об'єктами.

За словами представника МВС, тільки в землі Рейнланд-Пфальц у 2024 році в поліцію надійшло "близько 100 заяв" щодо невідомих дронів.

"Використання великих безпілотників для шпигунства за об'єктами, що мають відношення до безпеки, помітно зростає в Німеччині. Імовірно, вони є частиною російської гібридної війни", - розповіли в МВС Німеччини.

За даними BILD, жоден із цих дронів не вдалося перехопити або збити.

Особливу загрозу становлять розвідувальні польоти дронів над аеропортами і військовими об'єктами Бундесверу та американських збройних сил у Німеччині. Зокрема, серед таких об'єктів - бази США в Рамштайні та Шпангдалемі.

Зазначається, що це не "комерційні хобі-дрони". Радіус дії таких великих дронів технічно може "перевищувати 188 кілометрів", тому припускається, що їхні злети і посадки відбуваються за межами Німеччини.

Невідомі дрони над військовими об'єктами в Європі

Варто нагадати, що у країнах Європи неодноразово літали невідомі дрони над військовими об'єктами. До цього може бути причетна Росія.

Зокрема, у листопаді над військовими базами США у Британії пролетіли невеликі безпілотні літальні апарати.