В Германии налет неизвестных дронов считают частью гибридной войны РФ, - BILD

Немецкие правоохранители в последнее время фиксируют более частые нарушения воздушного пространства страны. Там считают, что это часть гибридной войны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.
Как пишет BILD, в декабре прошлого года был зафиксирован массовый налет дронов над территорией земли Рейнланд-Пфальц. Дроны были замечены рядом с военными объектами.
По словам представителя МВД, только в земле Рейнланд-Пфальц в 2024 году в полицию поступило "около 100 заявлений" относительно неизвестных дронов.
"Использование крупных беспилотников для шпионажа за объектами, имеющими отношение к безопасности, заметно растет в Германии. Предположительно, они являются частью российской гибридной войны", - рассказали в МВД Германии.
По данным BILD, ни один из этих дронов не удалось перехватить или сбить.
Особую угрозу представляют разведывательные полеты дронов над аэропортами и военными объектами Бундесвера и американских вооруженных сил в Германии. В частности, среди таких объектов - базы США в Рамштайне и Шпангдалеме.
Отмечается, что это не "коммерческие хобби-дроны". Радиус действия таких больших дронов технически может "превышать 188 километров", поэтому предполагается, что их взлеты и посадки происходят за пределами Германии.
Стоит напомнить, что в странах Европы неоднократно летали неизвестные дроны над военными объектами. К этому может быть причастна Россия.
В частности, в ноябре над военными базами США в Британии пролетели небольшие беспилотные летательные аппараты.
Также в Германии еще в начале 2024 года сообщали о том, что над военными базами, где тренируют украинских защитников, регулярно замечают неизвестные беспилотники.
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