У Німеччині масштабний страйк фермерів. До Берліна з’їхалися тисячі тракторів (фото)

У Берліні продовжується акція протесту фермерів проти скорочення сільськогосподарських субсидій, які прибувають з усієї країни зі своєю технікою. Вулиці німецької столиці переповнені тисячами тракторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Як повідомляється, учасники демонстрації почали з’їжджатися з усієї країни ще з вечора неділі, 14 січня, й продовжують досі.

Всього очікується близько 5 тисячі тракторів та іншої сільськогосподарської техніки, а також приблизно 10 тисяч протестуючих.

Причиною протестів стали плани німецького уряду скасували податкові пільги на дизель для сільгосптехніки. Фермери ж вимагають залишити всі наявні у них привілеї.

На техніці страйкарів висять плакати проти скасування субсидій та з ширшими скаргами на владу, у тому числі "розкрадання", "кумівство" і "розпалювання війни".

На протесті у Берліні планує виступити також міністрів фінансів Крістіан Лінднер від "Вільних демократів".

Окрім того, акції протесту заплановані також в кількох інших містах Німеччини.

Тим часом лідери коаліційних партій - СДПН, "Зелених" і "Вільних демократів" запросили очільників фермерських організацій на обговорення.

Фото: у Німеччині масштабний страйк фермерів (dw.com)

Страйк фермерів у Німеччині

У Німеччині почалися масштабні страйки, які можуть призвести до транспортного колапсу. 8 січня фермери почали перекривати дороги та автомагістралі по всій країні.

Німецькі фермери страйкують проти зростання цін на сільськогосподарське дизельне пальне та транспортний податок. Асоціація фермерів запланувала акцію протесту, яка триватиме з 8 по 15 січня та має завершитися мітингом у Берліні.