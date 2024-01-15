В Германии масштабная забастовка фермеров. В Берлин съехались тысячи тракторов (фото)
В Берлине продолжается акция протеста фермеров против сокращения сельскохозяйственных субсидий, которые прибывают из всей страны со своей техникой. Улицы немецкой столицы переполнены тысячами тракторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Как сообщается, участники демонстрации начали съезжаться со всей страны с вечера воскресенья, 14 января, и продолжают до сих пор.
Всего ожидается около 5 тысяч тракторов и другой сельскохозяйственной техники, а также около 10 тысяч протестующих.
Причиной протестов стали планы немецкого правительства отменить налоговые льготы на дизель для сельхозтехники. Фермеры требуют оставить все имеющиеся у них привилегии.
На технике забастовщиков висят плакаты против отмены субсидий и с более широкими жалобами на власть, в том числе "хищение", "кумовство" и "разжигание войны".
На протесте в Берлине планирует выступить также министры финансов Кристиан Линднер от "Свободных демократов".
Кроме того, акции протеста запланированы также в ряде других городов Германии.
Тем временем лидеры коалиционных партий - СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов" пригласили руководителей фермерских организаций на обсуждение.
Фото: в Германии масштабная забастовка фермеров (dw.com)
Забастовка фермеров в Германии
В Германии начались масштабные забастовки, которые могут привести к транспортному коллапсу. 8 января фермеры начали перекрывать дороги и автомагистрали по всей стране.
Немецкие фермеры бастуют против роста цен на сельскохозяйственное дизельное горючее и транспортный налог. Ассоциация фермеров запланировала акцию протеста, которая продлится с 8 по 15 января и должна завершиться митингом в Берлине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.