У Німеччині кавказець побив українського військового в одному з готелів

Відомо, що український військовий у п'ятницю ввечері зайшов у готельний бар у формі ЗСУ. Персонал та охоронець готелю зробили йому зауваження щодо невідповідності зовнішнього виду та одягу.

В певний момент охоронець, представник народів Кавказу, спробував вивести бійця ЗСУ, однак між ними виникла мовна сутичка.

За словами генерального консула України Вадима Костюка, українського військового було госпіталізовано до шпиталю із поламаною щелепою та струсом мозку. Він потребує операції. Поліцією зафіксований цей факт.

"Зранку у понеділок консульство допоможе нашому громадянину з перекладом при підготовці до операції на щелепі, яка планується на вівторок. Наступним кроком допоможемо з поданням заяви у поліцію та пошуком адвоката", - розповів він.

Він також повідомив, що згідно з німецькими законами для носіння військової форми поза службою необхідно отримати спеціальний дозвіл. При цьому для іноземців її носіння дозволяється під час спільних навчань, проходження стажувань та в інших випадках, передбачених окремою двосторонньою угодою. Україна таку угоду не укладала.

Як розповіли у Facebook-групі "Українці у Франкфурті-на-Майні", конфлікт стався в готелі "Roomers", а нападником виявився 23-річний чеченець.

Фото: скріншот (facebook.com)