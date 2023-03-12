В Германии кавказец избил украинского военного в одной из гостиниц

Известно, что украинский военный в пятницу вечером вошел в гостиничный бар в форме ВСУ. Персонал и охранник гостиницы сделали ему замечания по поводу несоответствия внешнего вида и одежды.

В определенный момент охранник, представитель народов Кавказа, попытался вывести бойца ВСУ, однако между ними возникла речевая стычка.

По словам генерального консула Украины Вадима Костюка, украинский военный был госпитализирован в госпиталь с поломанной челюстью и сотрясением мозга. Он нуждается в операции. Полицией зафиксирован этот факт.

"Утром в понедельник консульство поможет нашему гражданину с переводом при подготовке к челюстной операции, которая планируется на вторник. Следующим шагом поможем с подачей заявления в полицию и поиском адвоката", - рассказал он.

Он также сообщил, что согласно немецким законам для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение. При этом для иностранцев ее ношение разрешается во время совместных учений, прохождения стажировок и других случаях, предусмотренных отдельным двусторонним соглашением. Украина такое соглашение не заключала.

Как рассказали в Facebook-группе "Украинцы во Франкфурте-на-Майне", конфликт произошел в отеле "Roomers", а нападающим оказался 23-летний чеченец.

Фото: скриншот (facebook.com)