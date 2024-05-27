У Німеччині хочуть уповільнити потік українських біженців: деталі

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини хоче запровадити іншу систему розподілу новоприбулих українських біженців із України серед країн ЄС.

Німеччина посідає перше місце у ЄС за кількістю українських біженців – загалом понад 1,3 млн людей. Щомісяця до країни прибувають тисячі українців для отримання тимчасового захисту.

"Німеччина рішуче віддана принципу солідарного розподілу тих, хто шукає захисту, і вважає, що обговорення та пошук рішення особливо необхідні з огляду на вторинну міграцію з інших держав-членів ЄС", – зазначив речник федерального міністра внутрішніх справ.

На рівні ЄС ведуться переговори щодо подальшого регулювання прийому українських біженців. Тимчасовий захист за відповідною директивою має закінчитися 4 березня 2025 року.

За інформацією політика Хельге Лінда, Комісія ЄС розглядає питання про продовження статусу захисту ще на один рік. Із цим одноголосно погодилися всі країни ЄС. Проте незрозуміло, чи будуть зміни в процедурі захисту, якщо запровадять новий режим розподілу.