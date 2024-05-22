Нові умови. У яких країнах скасують виплати для українських біженців

Українські біженці у багатьох країнах покладаються на соціальну підтримку від держави. Але деякі уряди переглядають програми допомоги та скасовують або скорочують виплати.

Польща скасує виплати з 1 липня

Сейм Польщі 15 травня схвалив зміни до закону про тимчасовий захист українців. Нові умови допомоги набудуть чинності з 1 липня 2024 року. Передбачається, що тимчасовий захист для українців діятиме до вересня 2025 року. Але новоприбулі біженці більше не отримуватимуть два види підтримки:

безкоштовного проживання у домах поляків за програмою "40+" упродовж перших 120 днів. Уряд більше не компенсуватиме приватним власникам розміщення та харчування українців (40 злотих на добу – близько 400 грн);

одноразової допомоги після прибуття на термінові витрати 300 злотих (близько 3000 грн).

Також біженці з дітьми у Польщі можуть втратити право на щомісячні виплати "800+" (приблизно 8000 грн). Цю фінансову допомогу прив'яжуть до обов'язку відвідування школи чи дитсадка. Тобто ті діти, які не захочуть ходити до польської школи, бо є українська онлайн, не матимуть права на таку допомогу від держави.

Фото: Біженці на вокзалі у Польщі (gettyimages.com)

Ірландія скоротить виплати у серпні

Уряд Ірландії почав скорочення виплат для українських біженців із 14 березня 2024 року. Усім новоприбулим, які оселилися у державному житлі (визначених центрах) упродовж 90 днів почали виплачувати допомогу в 38,80 євро на тиждень, а не 220 євро, як усім українським біженцям, що прибули до країни раніше. Після виїзду з державного житла виплати передбачено підвищити.

Між тим, 14 травня уряд вирішив зрівняти підтримку українських біженців, які живуть у державних центрах із харчуванням незалежно від дати їхнього прибуття. Тепер близько 27 тисяч українців, які живуть у готелях чи пансіонатах, що фінансуються державою, отримуватимуть 38,80 євро на тиждень.

Зміни не стосуватимуться тих, хто проживає у житлі, яке надали ірландці. Також близько 19 тисяч українців живуть у державному житлі, але не отримують соцвиплат, бо працюють.

Зазначається, що нові умови набудуть чинності через 12 тижнів – тобто, у серпні.

Норвегія планує скорочення виплат, щоб зменшити привабливість країни

Уряд Норвегії вживає заходів для того, щоб цю країну обирали менше кількість біженців з України. Тоді тиск на муніципалітети зменшиться, зазначається на сайті уряду.

"Загальний рівень послуг та пільг сприяє тому, що Норвегія є привабливою країною для переселенців з України. Для того, щоб приплив до Норвегії був на рівні з нашими північними сусідами, ми пропонуємо посилити умови", – зазначила міністр праці та соціальної інтеграції Тоньє Бренна.

Чиновники вважають, що попередні заходи жорсткої економії працюють, бо цієї весни потік біженців зменшився майже удвічі порівняно з показниками навесні 2023 року.

Фото: Українські біженці у Норвегії (gettyimages.com)

Тепер уряд хоче посилити правила ще більше. Тому у законопроекті передбачені такі зміни:

скасувати допомогу на дітей за перший рік проживання в Норвегії;

зменшити допомогу на інтеграційну програму для пар без дітей на 1/6 (приблизно на 6 000 норвезьких крон - 518 євро), якщо обидва отримують цей вид підтримки;

запровадити вимогу щодо періоду проживання упродовж 12 місяців, щоб отримати право на одноразову допомогу у разі народження та усиновлення (92 648 норвезьких крон - 8008 євро);

запровадити п’ятирічний термін для отримання права на стоматологічні послуги зі знижками для осіб віком від 19 до 24 років.

Серед попередніх змін біли такі: