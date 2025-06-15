Німеччина, Франція і Британія готові терміново провести ядерні переговори з Іраном

Німеччина, Франція і Британія готові до термінових переговорів з Іраном щодо ядерної програми. Берлін вважає, що цей крок може привести до деескалації на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, якого цитує Reuters.

Вадефуль перебуває з візитом на Близькому Сході. Він заявив, що намагається зробити свій внесок у деескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зазначивши, що Тегеран раніше не скористався можливістю конструктивних переговорів.

"Я сподіваюся, що це все ще можливо. Німеччина разом з Францією та Великою Британією готова. Ми пропонуємо Ірану негайні переговори щодо ядерної програми, я сподіваюся, що (пропозицію) буде прийнято", - сказав міністр.

За словами глави МЗС Німеччини, досягнення ядерної угоди є ключовою передумовою для досягнення миру, щоб Іран не становив небезпеки для регіону, Ізраїлю чи Європи.

На його думку, конфлікт буде припинено лише тоді, коли на Іран та Ізраїль буде чинитися вплив з усіх боків.

"Існує спільне очікування, що протягом наступного тижня обидві сторони мають докласти серйозних зусиль, щоб перервати спіраль насильства", - заявив Вадефуль.

На питання про те, чи вірить він і падіння іранського режиму, німецький міністр сказав, що Ізраїль не мав наміру скинути владу Тегерана.