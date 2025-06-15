Германия, Франция и Британия готовы срочно провести ядерные переговоры с Ираном
Германия, Франция и Британия готовы к срочным переговорам с Ираном по ядерной программе. Берлин считает, что этот шаг может привести к деэскалации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля, которого цитирует Reuters.
Вадефуль находится с визитом на Ближнем Востоке. Он заявил, что пытается внести свой вклад в деэскалацию конфликта между Израилем и Ираном, отметив, что Тегеран ранее не воспользовался возможностью конструктивных переговоров.
"Я надеюсь, что это все еще возможно. Германия вместе с Францией и Великобританией готова. Мы предлагаем Ирану немедленные переговоры по ядерной программе, я надеюсь, что (предложение) будет принято", - сказал министр.
По словам главы МИД Германии, достижение ядерной сделки является ключевой предпосылкой для достижения мира, чтобы Иран не представлял опасности для региона, Израиля или Европы.
По его мнению, конфликт будет прекращен только тогда, когда на Иран и Израиль будет оказываться влияние со всех сторон.
"Существует общее ожидание, что в течение следующей недели обе стороны должны приложить серьезные усилия, чтобы прервать спираль насилия", - заявил Вадефуль.
На вопрос о том, верит ли он и падение иранского режима, немецкий министр сказал, что Израиль не намеревался свергнуть власть Тегерана.
Обстрелы Израиля и Ирана
В ночь на 13 июня Израиль нанес авиаудары по ядерным и военным объектам Ирана, объяснив это угрозой, связанной с вероятным созданием Тегераном ядерного оружия. В ходе операции израильские силы также ликвидировали высокопоставленных иранских военных.
В ответ, уже следующей ночью, 14 июня, Иран выпустил более 150 ракет по территории Израиля.
А в ночь на 15 июня обе страны снова нанесли удары. Израиль на этот раз также атаковал газовую инфраструктуру Ирана.
ЦАХАЛ заявил, что атаковал 170 целей в Иране. По данным СМИ, были уничтожены важные заводы. В Израиле из-за иранских обстрелов погибли 15 человек, 385 человек ранены.
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