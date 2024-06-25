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У Німеччині в ДТП за участю кортежу Орбана загинув поліцейський

Вівторок 25 червня 2024 01:34
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У Німеччині в ДТП за участю кортежу Орбана загинув поліцейський Фото: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Вадим Ребрина

Супровід прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана потрапив у аварію в Штутгарті по дорозі в аеропорт. Учасниками ДТП стали двоє німецьких поліцейських, один з яких помер у лікарні від отриманих травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Аварія сталася близько 11:15 на Альбплац у Штутгарті (район Дегерлох), коли 69-річна жінка на своєму BMW не помітила шлагбаум для колони прем'єр-міністра.

Жінка здійснила наїзд на мотоцикл 61-річного поліцейського, який супроводжував автомобіль Орбана. Другий мотоцикл відкинуло на автомобілі поліції, які чекали біля шлагбаума. При цьому спалахнув бензин, що витік в результаті зіткнення.

Внаслідок ДТП обидва офіцери отримали важкі травми. Згодом 61-річний поліцейський помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз розробив юридичний спосіб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів Росії цього року.

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