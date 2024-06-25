ua en ru
Вт, 25 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии в ДТП с участием кортежа Орбана погиб полицейский

Вторник 25 июня 2024 01:34
UA EN RU
В Германии в ДТП с участием кортежа Орбана погиб полицейский Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Вадим Ребрина

Сопровождение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана попало в аварию в Штутгарте по дороге в аэропорт. Участниками ДТП стали двое немецких полицейских, один из которых скончался в больнице от полученных травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Авария произошла около 11:15 на Альбплаце в Штутгарте (район Дегерлох), когда 69-летняя женщина на своем BMW не заметила шлагбаум для колонны премьер-министра.

Женщина совершила наезд на мотоцикл 61-летнего полицейского, сопровождавшего автомобиль Орбана. Второй мотоцикл отбросило на автомобили полиции, ожидавшие у шлагбаума. При этом вспыхнул бензин, который вытек в результате столкновения.

В результате ДТП оба офицера получили тяжелые травмы. Впоследствии 61-летний полицейский скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что Европейский союз разработал юридический способ обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России в текущем году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Виктор Орбан
NEWS
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины