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У Німеччині допустили санкції ЄС за проведення російських "виборів" в окупації

Фото: у Німеччині допустили санкції ЄС за проведення російських "виборів" в окупації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський Союз може запровадити санкції за проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Представник німецького відомства уточнив, що санкції можуть запровадити проти осіб, які відповідальні за проведення псевдовиборів.

"Вибори" в окупації

Нагадаємо, з 8 по 10 вересня росіяни проводили "вибори" в окупації. Таким чином ворог хотів нібито узаконити контроль над захопленими територіями нашої країни.

На тлі подібних дій постійний представник України в ООН Сергій Кислиця закликав запровадити жорсткі санкції проти Росії під час засідання Ради безпеки ООН.

Також в українському МЗС розповіли, що ініціюють включення факту проведення незаконних виборів до резолюцій Генасамблеї ООН.

Водночас, постійний представник ЄС при Організації Олаф Ског пообіцяв, що політичне керівництво РФ та інші причетні до "виборів" особи зіткнуться з наслідками.

 

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