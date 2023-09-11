В Германии допустили санкции ЕС за проведение российских "выборов" в оккупации

Представитель немецкого ведомства уточнил, что санкции могут ввести против лиц, которые ответственны за проведение псевдовыборов.

"Выборы" в оккупации

Напомним, с 8 по 10 сентября россияне проводили “выборы” в оккупации. Таким образом враг хотел якобы узаконить контроль над захваченными территориями нашей страны.

На фоне подобных действий постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал ввести жесткие санкции против России в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Также в украинском МИД рассказали, что инициируют включение факта проведения незаконных выборов в резолюции Генассамблеи ООН.

В то же время постоянный представитель ЕС при Организации Олаф Ског пообещал, что политическое руководство РФ и другие причастные к "выборам" лица столкнутся с последствиями.