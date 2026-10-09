У Німеччині допускають обмеження на поїздки до Росії через загрозу чуми

Смерть дослідника в російській лабораторії Сибіру викликала занепокоєння загрозою спалаху чуми. У Німеччині вимагають від Москви роз'яснень та не виключають запровадження суворих обмежень на поїздки.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD .

"Ми не можемо і не будемо ризикувати", - заявив міністр, додавши, що не виключає запровадження "суворих обмежень на подорожі до РФ".

"У світу є питання, і Росія повинна дати на них відповіді", - наголосив Вадефуль.

За офіційними заявами Кремля, причиною смерті науковця стала пневмонія, однак у регіоні вже зафіксовано другий підозрілий випадок.

Інцидент стався в Іркутську в лабораторії науково-дослідного протичумного інституту. Один із співробітників закладу помер.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про можливий спалах чуми в Росії. Загадкова смерть працівниці протичумного інституту та запровадження карантинних заходів викликали занепокоєння у світі, попри заперечення з боку Москви.

Водночас у Міністерстві закордонних справ запевнили, що загрози поширення чуми в Україні немає. Українські служби та профільні відомства уважно стежать за ситуацією на кордонах і контролюють стан епідеміологічної безпеки в країні.