В Германии допускают ограничения на поездки в Россию из-за угрозы чумы

Смерть исследователя в русской лаборатории Сибири вызвала обеспокоенность угрозой вспышки чумы. В Германии требуют от Москвы разъяснений и не исключают введение серьезных ограничений на поездки.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

Инцидент произошел в Иркутске в лаборатории научно-исследовательского противочумного института. Один из сотрудников заведения скончался.

По официальным заявлениям Кремля причиной смерти ученого стала пневмония, однако в регионе уже зафиксирован второй подозрительный случай.

Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль выразил обеспокоенность ситуацией и призвал российские власти предоставить исчерпывающую информацию о произошедшем.

"У мира есть вопросы, и Россия должна дать на них ответы", - подчеркнул Вадефуль.

Глава немецкого МИД подчеркнул, что для защиты Европы рассматриваются разные меры безопасности.

"Мы не можем и не будем рисковать", - заявил министр, добавив, что не исключает введения "строгих ограничений на путешествия в РФ".