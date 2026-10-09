В Германии допускают ограничения на поездки в Россию из-за угрозы чумы
Смерть исследователя в русской лаборатории Сибири вызвала обеспокоенность угрозой вспышки чумы. В Германии требуют от Москвы разъяснений и не исключают введение серьезных ограничений на поездки.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.
Инцидент произошел в Иркутске в лаборатории научно-исследовательского противочумного института. Один из сотрудников заведения скончался.
По официальным заявлениям Кремля причиной смерти ученого стала пневмония, однако в регионе уже зафиксирован второй подозрительный случай.
Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль выразил обеспокоенность ситуацией и призвал российские власти предоставить исчерпывающую информацию о произошедшем.
"У мира есть вопросы, и Россия должна дать на них ответы", - подчеркнул Вадефуль.
Глава немецкого МИД подчеркнул, что для защиты Европы рассматриваются разные меры безопасности.
"Мы не можем и не будем рисковать", - заявил министр, добавив, что не исключает введения "строгих ограничений на путешествия в РФ".
Напомним, ранее появилась информация о возможной вспышке чумы в России. Загадочная смерть работницы противочумного института и карантинных мер вызвали беспокойство в мире, несмотря на возражения со стороны Москвы.
В то же время в Министерстве иностранных дел заверили, что угрозы распространения чумы в Украине нет. Украинские службы и профильные ведомства внимательно следят за ситуацией на границах и контролируют состояние эпидемиологической безопасности страны.