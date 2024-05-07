У Німеччині депутата хочуть виключити з партії через участь у "виборах" у Росії

Видання пише, що гамбурзьке відділення порушило справу про виключення з партії депутата Ольги Петерсен. Вона збрехала про свої цілі візиту в Росію.

Петерсон заявляла, що їздила до РФ як приватна особа, проте пізніше стало відомо, що вона виконувала роль так званого "спостерігача" під час нещодавніх "виборів".

Вона публічно називала "президентські вибори" в Росії "відкритими, демократичними і вільними". Гамбурзька парламентська група "Альтернативи для Німеччини" заявила, що подальша співпраця більше неможлива через фундаментальні розбіжності, що виникли.

При цьому Петерсон не вперше виявила свою симпатію до Росії і диктатора Володимира Путіна. Депутат до всього іншого є уродженкою російського міста Омськ.