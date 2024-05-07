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В Германии депутата хотят исключить из партии из-за участия в "выборах" в России

Архивное фото: в Германии депутата хотят исключить из партии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкого депутата Ольгу Петерсон хотят исключить из партии "Альтернатива для Германии" из-за ее участия в процессе "выборов" в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Издание пишет, что гамбургское отделение возбудило дело об исключении из партии депутата Ольги Петерсен. Она солгала о своих целях визита в Россию.

Петерсон заявляла, что ездила в РФ как частное лицо, однако позже стало известно, что она выполняла роль так называемого "наблюдателя" во время недавних "выборов".

Она публично называла "президентские выборы" в России "открытыми, демократическими и свободными". Гамбургская парламентская группа "Альтернативы для Германии" заявила, что дальнейшее сотрудничество больше невозможно из-за возникших фундаментальных разногласий.

При этом Петерсон не впервые проявила свою симпатию к России и диктатору Владимиру Путину. Депутат ко всему прочему является уроженкой российского города Омск.

"Альтернатива для Германии" и ее отношения с Россией

"Альтернатива для Германии" является праворадикальной и экстремистской партией, которая публично заявляет о своих симпатиях к России.

В прошлом году издание Spiegel писало, что Россия сотрудничает с партией "Альтернатива для Германии" и ставит перед ней задачу препятствовать снабжению немецкого оружия в Украине.

А уже в этом году The Insider сообщало, что депутаты правой партии "Альтернатива для Германии" согласовывали с кураторами в ФСБ тексты своих выступлений и по их указанию судились со своим правительством, чтобы остановить военную помощь Украине.

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