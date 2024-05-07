В Германии депутата хотят исключить из партии из-за участия в "выборах" в России

Издание пишет, что гамбургское отделение возбудило дело об исключении из партии депутата Ольги Петерсен. Она солгала о своих целях визита в Россию.

Петерсон заявляла, что ездила в РФ как частное лицо, однако позже стало известно, что она выполняла роль так называемого "наблюдателя" во время недавних "выборов".

Она публично называла "президентские выборы" в России "открытыми, демократическими и свободными". Гамбургская парламентская группа "Альтернативы для Германии" заявила, что дальнейшее сотрудничество больше невозможно из-за возникших фундаментальных разногласий.

При этом Петерсон не впервые проявила свою симпатию к России и диктатору Владимиру Путину. Депутат ко всему прочему является уроженкой российского города Омск.