У Німеччині через протести екоактивістів два аеропорти призупинили польоти

Зазначається, що протестувальники проникли на територію аеропортів. Група активістів "Останнє покоління" заявила, що вони зупинили або зменшили рух в аеропортах Берліна, Кельна-Бонна, Нюрнберга і Штутгарта, а також опублікувала фотографії протестуючих з руками, приклеєними до асфальту.

Аеропорт Нюрнберга повідомив на своєму сайті, що польоти припинено до подальшого повідомлення з 05.42 (за Київським часом), і попередив, що пасажири зіткнуться із затримками. Водночас аеропорт Кельн-Бонн повідомив у соціальній мережі X, що наразі польоти призупинено, доки поліція займається "несанкціонованими особами".

Як повідомив представник поліції, на місці події в аеропорту Берліна перебувала поліція, яка змогла вивести двох протестувальників, які проникли на аеродром через огорожу. Польоти не було порушено. Представник аеропорту Штутгарта ситуацію не прокоментував.

Німецькі політики зажадали поліпшити захист аеропортів країни після того, як активісти із захисту клімату змогли прорватися через огорожі та порушити повітряний рух, зокрема в найбільш завантаженому аеропорту країни, Франкфурті, протягом двох днів поспіль минулого місяця.

Анонсовані масштабні акції в інших країнах

Група активістів перерахувала кілька країн Європи та Північної Америки, де, за їхніми словами, заплановано аналогічні перебої в рамках кампанії протесту, що закликає уряд Німеччини до досягнення глобальної угоди про відмову від нафти, газу і вугілля до 2030 року.