У Берліні екоактивісти облили фарбою Бранденбурзькі ворота

Екоактивісти руху "Останнє покоління" облили фарбою Бранденбурзькі ворота у Берліні. Таким чином вони висловили протест проти політики німецької влади щодо використання викопного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Фарбою облили всі шість стовпів Бранденбурзьких воріт. Правоохоронці затримали 14 людей і наразі проводять розслідування за фактом пошкодження пам'ятки. Також фарбою облили Паризьку площу перед воротами.

Germany, so lost. #Letztegeneration besprüht Brandenburger Tor, Polizei konstatiert nur: „Alle sechs Säulen sind betroffen“. Na dann, Klimaprotest, macht sich immer mehr Freunde. pic.twitter.com/NhWYUIomXg — alexander moehnle (@AMoehnle) September 17, 2023

В русі "Останнє покоління" заявили, що не несуть відповідальності за цю акцію. Там стверджують, що учасники акції використовували вогнегасники, а не фарбу.

Активісти руху "Останнє покоління", як повідомляють ЗМІ, вимагають, щоб Німеччина повністю відмовилася від викопного палива (бензин, вугілля, газ) до 2030 року. Рух планує нові акції, зокрема у Берліні завтра очікується блокування доріг.

В німецькому уряді категорично засуджують поведінку екоактивістів. Як заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер, цим рух "Останнє покоління" нічого не досягає, а лише завдає шкоди суспільній підтримці, якої потребує захист клімату.

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