В Германии из-за протестов экоактивистов два аэропорта приостановили полеты

Отмечается, что протестующие проникли на территорию аэропортов. Группа активистов "Последнее поколение" заявила, что они остановили или снизили движение в аэропортах Берлина, Кельна-Бонна, Нюрнберга и Штутгарта, а также опубликовала фотографии протестующих с руками, приклеенными к асфальту.

Аэропорт Нюрнберга сообщил на своем сайте, что полеты приостановлены до последующего сообщения с 09.42 по местному времени, и предупредил, что пассажиры столкнутся с задержками. В то же время аэропорт Кельн-Бонн сообщил в социальной сети X, что полеты приостановлены, пока полиция занимается "несанкционированными лицами".

Как сообщил представитель полиции, на месте происшествия в аэропорту Берлина находилась полиция, которая смогла вывести двух протестующих, проникших на аэродром через изгородь. Полеты не были нарушены. Представитель аэропорта Штутгарта ситуацию не прокомментировал.

Немецкие политики потребовали улучшить защиту аэропортов страны после того, как активисты по защите климата смогли прорваться через ограждения и нарушить воздушное движение, в частности, в наиболее загруженном аэропорту страны, Франкфурте, в течение двух дней подряд в прошлом месяце.

Анонсированные масштабные акции в других странах

Группа активистов перечислила несколько стран Европы и Северной Америки, где, по их словам, запланированы аналогичные перебои в рамках кампании протеста, призывающей правительство Германии к достижению глобального соглашения об отказе от нефти, газа и угля до 2030 года.