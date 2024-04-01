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У Німеччині частково легалізували вживання канабісу

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині сьогодні, 1 квітня, набув чинності закон, який частково легалізує вживання канабісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Видання зазначає, що канабіс буде виключено зі списку заборонених речовин у законі про наркотики Німеччини. 

Згідно з новим законом, дорослим буде дозволено зберігати і вирощувати для себе певну кількість канабісу. При цьому повнолітнім буде дозволено мати з собою 25 грамів марихуани чи гашишу в чистому вигляді. До того ж дорослі німці зможуть зберігати до 50 грамів вдома.

Крім того, у Німеччині буде дозволено вирощувати для особистих цілей на своєму приватному городі до трьох кущів конопель. Однак для цього треба насамперед об'єднатися з іншими садівниками і отримати дозвіл місцевої влади - і на розведення конопель, і на зберігання самого наркотику.

Клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не орієнтованих на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть коноплі або гашиш самі у себе - максимум 50 грамів на члена клубу на місяць.

До того ж у Німеччині дозволили курити канабіс у громадських місцях, однак заборонено його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ.

Також заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу.

 

Легалізація медичного канабісу в Україні

У лютому 2023 року у профільному Комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу. Президент Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.

Український парламент 21 грудня 2023 року у другому читанні проголосував за легалізацію медичного канабісу в країні, що дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження. Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів.

15 лютого Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні. Він набуде чинності через пів року після оприлюднення.

Докладніше про легалізацію медичної марихуани і як це може допомогти українським пацієнтам, - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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