У Німеччині анонсували нове засідання у форматі "Рамштайн": названо терміни

Контактна група допомоги обороні України, більше відома, як "формат Рамштайн", збереться на наступне засідання протягом наступних 10 днів. Зустріч відбудеться в онлайн-форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного координатора німецької військової допомоги Україні, генерала Крістіана Фройдінга, якого цитує Укрінформ" .

Фройдінг, який є головним координатором німецької військової допомоги Україні, 12 липня був у Києві та зустрівся там із журналістами, де підтвердив проведення наступного "Рамштайну".

"В Німеччині, так. Це буде віртуальна зустріч, як міністри вирішили на даний момент. І вона буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як ми це робили на останніх зустрічах "Рамштайну", - підтвердив генерал.

За його словами, зустріч країн, які підтримують оборону України, вже запланована. Вона відбудеться "протягом наступних 10 днів".