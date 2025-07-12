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В Германии анонсировали новое заседание в формате "Рамштайн": названы сроки

Украина, Суббота 12 июля 2025 19:59
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В Германии анонсировали новое заседание в формате "Рамштайн": названы сроки Фото: начальник штаба планирования в министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Контактная группа помощи обороне Украины, больше известная, как "формат Рамштайн", соберется на следующее заседание в течение следующих 10 дней, Встреча состоится в онлайн-формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного координатора немецкой военной помощи Украины, генерала Кристиана Фрейдинга, которого цитирует "Укринформ".

Фройдинг, который является главным координатором немецкой военной помощи Украине, 12 июля был в Киеве и встретился там с журналистами, где подтвердил проведение следующего "Рамштайна".

"В Германии, да. Это будет виртуальная встреча, как министры решили на данный момент. И она будет под руководством Великобритании и Германии, как мы это делали на последних встречах "Рамштейна", - подтвердил генерал.

По его словам, встреча стран, которые поддерживают оборону Украины, уже запланирована. Она состоится "в течение следующих 10 дней".

"Формат Рамштайн": что это такое

Контактная группа помощи обороне Украины ("формат Рамштайн") - группа из более чем 50 стран, которые договорились способствовать обороне Украины от российской агрессии.

Первая встреча группы, созданной по инициативе США, состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - именно поэтому группа получила название "формат Рамштайн".

В рамках "Рамштайна" было принято много решений о передаче Украине западного вооружения. Благодаря работе группы Вооруженные силы Украины получили системы HIMARS, установки противовоздушной обороны Patriot, боевые танки Leopard 2 и Abrams, а также много другого вооружения.

Напомним, что прошлое заседание "Рамштайн" состоялось 4 июня. Впервые за все время существования Контактной группы там не было представителя США. Сам министр обороны США Гегсет, который пропустил заседание, вынужден был оправдываться перед СМИ.

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